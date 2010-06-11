Что такое ДТП? В Кыштыме дорожные полицейские отказались составлять протокол на водителя, поцарапавшего чужой автомобиль
Автор: КР от Сегодня, 15:45 Категория: ГИБДД информирует
Фото взято из интернет-сообщества "Мы из Кыштыма"
Вчера во дворе дома на улице Соплякова, 5 мужчина, усаживая ребёнка на переднее сиденье автомобиля «Джили» так широко раскрыл дверь, что задел припаркованный рядом «Форд Мондео». На пострадавшей иномарке тут же сработал датчик удара, о чём брелок сигнализации известил собственницу машины.
Девушка выглянула в окно, чтобы посмотреть, в чём дело, и даже успела сфотографировать нарушителя её спокойствия. В кадр попал не только водитель «Джили», но и государственный номер этой иномарки. Когда она спустилась к месту происшествия, виновника и след простыл. А на одной из дверей «Форда» красовалась свежая царапина.
Фото взято из интернет-сообщества "Мы из Кыштыма"
Об этом пострадавшая рассказала в интернет-сообществе «Мы из Кыштыма». Она обратилась к скрывшемуся водителю: «Чтоб решить всё мирно и не лишаться вам прав на год, свяжитесь со мной. Также имеется видеозапись с регистратора, как вы уезжаете».
Обратилась автоледи и в ГИБДД. Однако в составлении протокола ей отказали, объяснив это тем, что никакого ДТП не было.
– В Правилах дорожного движения чёрным по белому написано, что дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб, – объяснила отказ инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В момент повреждения дверью одного автомобиля кузова другого оба они стояли на месте.
Комментарии
Что такое ДТП? В Кыштыме дорожные полицейские отказались составлять протокол на водителя, поцарапавшего чужой автомобиль (Антошка)
Что за заголовки в стиле желтой прессы Можно подумать, что в других городах гаишники в таких случаях протоколы составляют А женщине надо идти в полицию с заявлением о порче своего имущества >>>
В Кыштыме во время генеральной уборки очистят берега рек и озёр (Кирилл Мазур)
обамка напакостил >>>
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (Кирилл Мазур)
спасибо родненькие >>>
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (slesar)
ХА-ХА-ХА Ну, спасибо Только вы напишите в газете, как имея в кармане 8523 рубля, заплатить за ЖКХ, купить лекарств, еду Не говорю про то, что надо одеться >>>
Есть шипы – должна быть и наклейка. Водители Кыштыма могут угодить под штрафы за отсутствие знаков на авто (Коля Гусев)
Меня сегодня оштрафовали это побор называется Пока рылся в инете чтобы узнать реально ли это законно (ну да я слоупок))), наткнулся на статью добротную http: zanuda info новые-штрафы-за-отсутс >>>
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