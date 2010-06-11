Требуются уборщики офисных помещений, дворник. График работы разрыв, возможно совместительство. Тел. +79517731155 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Что такое ДТП? В Кыштыме дорожные полицейские отказались составлять протокол на водителя, поцарапавшего чужой автомобиль

Что такое ДТП? В Кыштыме дорожные полицейские отказались составлять протокол на водителя, поцарапавшего чужой автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 15:45 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото взято из интернет-сообщества "Мы из Кыштыма"

 

Вчера во дворе дома на улице Соплякова, 5 мужчина, усаживая ребёнка на переднее сиденье автомобиля «Джили» так широко раскрыл дверь, что задел припаркованный рядом «Форд Мондео». На пострадавшей иномарке тут же сработал датчик удара, о чём брелок сигнализации известил собственницу машины.

 

Девушка выглянула в окно, чтобы посмотреть, в чём дело, и даже успела сфотографировать нарушителя её спокойствия. В кадр попал не только водитель «Джили», но и государственный номер этой иномарки. Когда она спустилась к месту происшествия, виновника и след простыл. А на одной из дверей «Форда» красовалась свежая царапина.

 

Фото взято из интернет-сообщества "Мы из Кыштыма"

 

Об этом пострадавшая рассказала в интернет-сообществе «Мы из Кыштыма». Она обратилась к скрывшемуся водителю: «Чтоб решить всё мирно и не лишаться вам прав на год, свяжитесь со мной. Также имеется видеозапись с регистратора, как вы уезжаете».

 

Обратилась автоледи и в ГИБДД. Однако в составлении протокола ей отказали, объяснив это тем, что никакого ДТП не было.

 

– В Правилах дорожного движения чёрным по белому написано, что дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб, – объяснила отказ инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В момент повреждения дверью одного автомобиля кузова другого оба они стояли на месте. 

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 11.06.2010
  • Статус: Пользователь Онлайн
  • 319 комментариев
  • 0 публикаций
Что за заголовки в стиле желтой прессы? Можно подумать, что в других городах гаишники в таких случаях протоколы составляют.
А женщине надо идти в полицию с заявлением о порче своего имущества.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter