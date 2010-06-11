Что такое ДТП? В Кыштыме дорожные полицейские отказались составлять протокол на водителя, поцарапавшего чужой автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 15:45 Категория: ГИБДД информирует

Фото взято из интернет-сообщества "Мы из Кыштыма"

Вчера во дворе дома на улице Соплякова, 5 мужчина, усаживая ребёнка на переднее сиденье автомобиля «Джили» так широко раскрыл дверь, что задел припаркованный рядом «Форд Мондео». На пострадавшей иномарке тут же сработал датчик удара, о чём брелок сигнализации известил собственницу машины.

Девушка выглянула в окно, чтобы посмотреть, в чём дело, и даже успела сфотографировать нарушителя её спокойствия. В кадр попал не только водитель «Джили», но и государственный номер этой иномарки. Когда она спустилась к месту происшествия, виновника и след простыл. А на одной из дверей «Форда» красовалась свежая царапина.

Фото взято из интернет-сообщества "Мы из Кыштыма"

Об этом пострадавшая рассказала в интернет-сообществе «Мы из Кыштыма». Она обратилась к скрывшемуся водителю: «Чтоб решить всё мирно и не лишаться вам прав на год, свяжитесь со мной. Также имеется видеозапись с регистратора, как вы уезжаете».

Обратилась автоледи и в ГИБДД. Однако в составлении протокола ей отказали, объяснив это тем, что никакого ДТП не было.

– В Правилах дорожного движения чёрным по белому написано, что дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб, – объяснила отказ инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В момент повреждения дверью одного автомобиля кузова другого оба они стояли на месте.