Автомобилисты Кыштыма теперь могут менять водительские права, когда им вздумается
Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: ГИБДД информирует
Со вчерашнего дня вступили в силу новые правила при замене водительских прав. В соответствии с постановлением правительства РФ № 326 от 23 марта 2017 года, теперь поменять водительское удостоверение разрешается по собственной инициативе и без объяснения причин, даже если вам просто разонравилась фотография на документе.
Кроме того, если вам потребовалось поменять права не потому, что истёк срок их действия, а, например, из-за смены фамилии после замужества, то новый документ выдадут сразу на десять лет. Только для этого в ГИБДД придётся предъявить медицинскую справку.
С марта многофункциональные центры начали предоставлять услуги по замене водительских прав. Это значит, что визит в ГИБДД для владельца транспортного средства стал необязательным. Сдать документы на замену прав пока можно только в МФЦ Аргаяша, Карабаша и Каслей. В Кыштыме же эта услуга пока не действует, потому что закупленное специальное оборудование ещё до конца не установлено.
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