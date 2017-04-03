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Автомобилисты Кыштыма теперь могут менять водительские права, когда им вздумается

Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: ГИБДД информирует

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Со вчерашнего дня вступили в силу новые правила при замене водительских прав. В соответствии с постановлением правительства РФ № 326 от 23 марта 2017 года, теперь поменять водительское удостоверение разрешается по собственной инициативе и без объяснения причин, даже если вам просто разонравилась фотография на документе.

 

Кроме того, если вам потребовалось поменять права не потому, что истёк срок их действия, а, например, из-за смены фамилии после замужества, то новый документ выдадут сразу на десять лет. Только для этого в ГИБДД придётся предъявить медицинскую справку.  

 

С марта многофункциональные центры начали предоставлять услуги по замене водительских прав. Это значит, что визит в ГИБДД для владельца транспортного средства стал необязательным. Сдать документы на замену прав пока можно только в МФЦ Аргаяша, Карабаша и Каслей. В Кыштыме же эта услуга пока не действует, потому что закупленное специальное оборудование ещё до конца не установлено.

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