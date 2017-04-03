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Есть шипы – должна быть и наклейка. Водители Кыштыма могут угодить под штрафы за отсутствие знаков на авто

Автор: КР от Сегодня, 11:06 Категория: ГИБДД информирует

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Со вчерашнего дня отсутствие на автомобилях знаков «Начинающий водитель», «Шипы» и ряда других приравнено к неисправностям и влечёт за собой запрет на эксплуатацию транспортных средств. За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф в 500 рублей. Соответствующее  постановление Правительства РФ вступило в законную силу вчера.

 

Как пояснил сайту «КР» начальник отдела ГИБДД кыштымской полиции Анатолий Панов, если владелец автомобиля, например, с десятилетним водительским стажем и неограниченной автостраховкой посадит за руль другого водителя, стаж которого не превышает двух лет, то он обязан наклеить на заднее стекло знак «Начинающий водитель». Иначе автоинспектор может запретить дальнейшую эксплуатацию автомобиля, и закон будет на его стороне.

 

В список обязательных знаков с 4 апреля 2017 года вошли следующие: «Автопоезд», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель», «Учебное транспортное средство», «Ограничение скорости», «Опасный груз», «Крупногабаритный груз», «Тихоходное транспортное средство», «Длинномерное транспортное средство», «Начинающий водитель».

 

По желанию самого автомобилиста могут быть установлены знаки «Врач» и «Инвалид».

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