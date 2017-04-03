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Жительница Челябинска повредила бензоколонку в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 14:16 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера вечером автоледи из Челябинска повредила шланг бензоколонки на автозаправке «Лукойл», что в микрорайоне Каолиновый. Женщина решила залить бензин в свой «Фольксваген Гольф». Вставила в бензобак пистолет, расплатилась за топливо, села в иномарку и тут же поехала.

 

Пистолет оторвался от шланга и повредил заднее крыло автомобиля. Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские проверили её документы – они оказались в порядке. Теперь вопрос о возмещении ущерба, причинённого заправочному оборудованию «Лукойла», будет решаться в гражданском порядке.

 

Напомним, в феврале на Каслинском шоссе на автозаправочной станции того же «Лукойла» житель посёлка Северный также забыл вынуть пистолет из бензобака. Но в отличие от челябинки, он скрылся с места ДТП, за что его лишили водительских прав на один год.

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