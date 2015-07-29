В Кыштыме автобусы оказались под пристальным вниманием дорожных полицейских
Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: ГИБДД информирует
Местные инспекторы ГИБДД присоединились областному профилактическому мероприятию «Автобус». Вплоть до следующей среды они ежедневно будут следить за водителями этих транспортных средств. Под особым контролем – перевозка детей, пассажиров по заказу и междугородние рейсы. Проверки будут проходить не только на автовокзале, но и по маршруту движения автобусов.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала этого года к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения на территории Кыштымского городского округа было привлечено 34 водителя автобуса.
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