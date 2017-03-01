В Кыштыме 8 Марта женщин порадовали не только свои, но и чужие мужчины

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: ГИБДД информирует

Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера в центральной части нашего города впервые прошла акция «С праздником, автоледи!» Дорожные полицейские специально останавливали автомобили, которыми управляли дамы.

Первыми виновниц торжества поздравили юные инспекторы дорожного движения – кадеты второй школы. Специально для этого дня они надели парадную форму. Дети, немного волнуясь, чеканили заученный наизусть текст: «Здравия желаем! Поздравляем с чудесным праздником – с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости! Желаем безопасных дорог и хорошего настроения в пути!»

После этого кадеты вручили водительницам, а в некоторых случаях и их пассажиркам, сделанные своими руками открытки. Свои пожелания женщинам в них вписал главный госавтоинспектор Кыштыма – майор полиции Анатолий Панов.

Не обошлось и без традиционных тюльпанов. Десять букетов, собранных из этих весенних цветов, по такому случаю предоставил салон «Модный букет». Приятно удивлённые, женщины выражали свою благодарность очень эмоционально. Организаторы акции уверены – они подарили жительницам нашего города хорошее настроение на весь день.