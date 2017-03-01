8 Марта в Кыштыме участниками ДТП стали только мужчины

Автор: КР от Вчера, 12:14 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в нашем городе произошло два дорожно-транспортных происшествия. Оба – на одной улице, и оба – при схожих обстоятельствах.

В 12:30 житель нашего города отъезжал задним ходом на «Ладе Приоре» с парковки у дома № 119 на улице Карла Либкнехта. Перед тем как тронуться с места, он посмотрел в зеркала и убедился, что никаких помех нет. Но откуда ни возьмись прямо за ним появилась «семёрка». Водители в ДТП отделались лишь лёгким испугом, зато их автомобилям предстоит ремонт: у одного пострадал задний бампер, у другого – дверь.

Спустя несколько часов аналогичная ситуация произошла у магазина «Двадцатый», расположенный на той же улице. Две машины – «Тойота Аурис» и «Лада Приора» одновременно выезжали с парковки, причём иномарка двигалась задним ходом. По всей видимости, водитель «японки» не заметил другой автомобиль – и столкновения избежать не удалось. У обоих транспортных средств повреждения незначительные.