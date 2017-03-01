Вот это звукоизоляция! В Кыштыме водитель не заметил, как въехал в чужой автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: ГИБДД информирует

Это происшествие произошло на парковке у дома № 170 на улице Карла Либкнехта. Жительница нашего города подъехала к этому зданию на своём ВАЗе классической модели. Пробыв в магазине всего несколько минут, она услышала с улицы звук удара, и тут же сработала сигнализация её автомобиля.

Когда автоледи выбежала на парковку, она увидела отъезжавшую сине-голубую «Дэу Нексия». Женщина успела запомнить госномер и даже поехала вслед за своим обидчиком. Тот остановился у банка «Снежинский», офис которого находится в ДК «Победа». Тут-то его и настигла пострадавшая. За рулём иномарки находился 56-летний работник одного из частных охранных предприятий Кыштыма.

На все претензии мужчина только развёл руками – мол, извините, но удара даже не ощутил. Виновным он себя всё же признал. Факты говорили сами за себя – на обеих машинах оказались повреждены задние бамперы. А у отечественного автомобиля пострадало ещё и крыло.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, кыштымцу удалось избежать наказания за оставление места ДТП, потому что его участники смогли найти компромиссное решение.