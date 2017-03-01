В Кыштыме водители по-прежнему игнорируют пешеходов

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: ГИБДД информирует

Во время очередного рейда сотрудники ГИБДД останавливали водителей, не уступивших дорогу пешеходов. Таких оказалось трое. Так, челябинец, находившийся за рулём ВАЗ-21124, не пропустил пешехода в районе магазина «Двадцатый» на улице Карла Либкнехта. А житель нашего города на своей «восьмёрке» проехал прямо перед носом человека в районе администрации Кыштымского городского округа.

Отличился и водитель одного из местных маршрутных такси. Едва отъехав от остановки в центре города, ведущей в сторону микрорайона Нижнего Кыштыма, он на ближайшей «зебре» решил проигнорировать пешехода.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, всем трём нарушителям были выписаны штрафы по полторы тысячи рублей.

Однако в день рейда не только водители нарушали ПДД. У торгового комплекса «Славный», что на улице Металлистов, пенсионер перешёл дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Полицейским в своё оправдание он лишь пожаловался на здоровье. Однако это не спасло мужчину от наказания – теперь ему придётся раскошелиться на штраф в 500 рублей.