Хотел как лучше. Житель Кыштыма пытался забрать машину со штрафстоянки, а добился её ареста на год

Автор: КР от Вчера, 12:55 Категория: ГИБДД информирует

Вчерашняя история о том, как госавтоинспекторы остановили мужчину из Тайгинки без водительских прав и отправили его «Оку» на штрафстоянку, получила своё продолжение. Сын нарушителя в тот же день пришёл в отдел ГИБДД кыштымской полиции и заявил, что автомобиль его. Он даже предъявил людям в погонах договор купли-продажи транспортного средства. И дата на документе стояла. Но, как оказалось, «Оку» отец продал своему наследнику именно в день своего задержания, то есть вчера.

Казалось бы, придраться полицейским было не к чему. И забрал бы малолитражку е новый владелец без помех. Однако перед тем, как дать ему на это разрешение, стражи порядка решили проверить сведения о нём в специальной базе. Как выяснилось, молодой человек был лишён водительского удостоверения на 18 месяцев в июле прошлого года. И его штрафом в 30 тысяч рублей, который до сих пор не оплачен, уже заинтересовались судебные приставы.

Сотрудники ГИБДД пригласили приставов, чтобы вместе разобраться в ситуации. Но они тут же арестовали «Оку» на год. Забрать автомобиль со штрафстоянки сын нарушителя в итоге смог, но только на ответственное хранение. Теперь машина должна стоять по адресу его прописки до момента, пока он не оплатит все долги перед государством.