Полицейские Кыштыма задержали двух жителей Тайгинки, которые сели за руль, не имея водительских прав

Автор: КР от Сегодня, 11:33 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня утром работники ГИБДД задержали двух водителей, не имеющих права на управление транспортом. Оба – жители посёлка Тайгинка.

В 7:20 на первом километре автодороги Кыштым – Сайма подозрение у полицейских вызвал ВАЗ 2115 под управлением 25-летнего мужчины. У него водительского удостоверения никогда и не было, а за руль машины своей жены он сел, по его словам, чтобы забрать супругу из больницы.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, добираться до лечебного учреждения нарушителю пришлось на общественном транспорте. Автомобиль был передан владелице, а её мужу грозит штраф до 15 тысяч рублей.

В половине девятого утра на этом же самом месте наряд ДПС остановил «Оку». Ею управлял житель Тайгинки 1968 года рождения. Он подвозил знакомую на работу в Кыштым, однако водительских прав был лишён ещё в прошлом году за пьяную езду. На этот раз ему грозит арест до 15 суток, либо штраф в 30 тысяч рублей, либо обязательные работы до 200 часов. Автомобиль помещён на штрафстоянку.

Завтра госавтоинспекторы проведут очередной рейд: они будут дежурить вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. По статистике, почти в половине дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими травмируются пешеходы.