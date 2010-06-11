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Житель Кыштыма поплатился водительскими правами за то, что повредил шланг на автозаправке и скрылся с места

Автор: КР от Вчера, 16:38 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня работники ГИБДД Кыштыма наведались домой к виновнику ДТП, которое произошло ещё две недели назад.

                   

Как сказала «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, утром 9 февраля житель посёлка Северный 1957 года рождения заехал на автозаправку «Лукойл», что на Каслинском шоссе. Пока он заливал бензин в бак своей «Нивы», ему позвонил друг. После разговора по телефону водитель тут же сел в машину и, не убрав шланг из бензобака, дал по газам. Уже во время движения он понял, что поторопился. Вернувшись, вставил «пистолет» в держатель, а оторванный шланг положил возле колонки и уехал.

 

По камерам видеонаблюдения удалось установить и номер владельца машины. Сегодня мужчина явился на судебное заседание. За то, что он уехал с места ДТП, его лишили водительских прав на один год.

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Эх, сейчас бы такие цены на бензин, как на фотографии.
 
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