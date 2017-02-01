В Кыштыме автомобиль устроил для своего владельца злую шутку

Автор: КР от Вчера, 09:18 Категория: ГИБДД информирует

Вчера на территории Кыштымского городского округа было зарегистрировано три ДТП.

Первый раз работникам ГИБДД пришлось выезжать на место аварии в 8:20 утра. На 70-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым водитель 1982 года рождения, управляя «Хёндаем», не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет. Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, миасец был пристёгнут ремнём безопасности, поэтому травм удалось избежать.

Около 17 часов курьёзный случай произошёл в центре города. Мужчина 1981 года рождения припарковал «Ладу Ларгус» возле дома № 1 на улице Ветеранов и ненадолго отлучился. Когда через пару минут он вернулся к машине, её на месте не оказалось. Оглядевщись по сторонам, он увидел, что его автомобиль съехал с горы и «уткнулся» в припаркованный «Форд». У иномарки помято правое крыло, дверь и бампер, у отечественной легковушки – левое крыло. По всей видимости, автовладелец не поставил «Ладу» на ручной тормоз.

Примерно в это же время ДТП с участием «Санг Ёнга» и небольшого грузовика «Исузу» было зафиксировано на улице Челюскинцев 41а. Во время поворота грузовик задел легковушку кузовом и помял ей заднее крыло и дверь.