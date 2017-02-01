В Кыштыме водитель-пенсионер уехал с места ДТП, о котором он и не подозревал

Автор: КР от Сегодня, 11:10 Категория: ГИБДД информирует

Вчера 68-летний водитель выезжал с парковки от пятиэтажки на улице Республики и не заметил, как задел стоящий там же «УАЗ-Патриот». Зато свидетелем происшествия стал его сосед. Он и сообщил о случившемся владельцу повреждённого автомобиля.

Когда пенсионер на ВАЗ-2115 спустя полтора часа вернулся в свой двор, к нему подъехали сотрудники полиции. От них-то он и узнал, что повредил машину. Мужчина свою вину полностью признал.

Дорожные полицейские, учитывая возраст и искреннее раскаяние виновника аварии, не стали оформлять на него протокол за оставление места ДТП. Напомним, санкция за данное правонарушение предусматривает лишение права управления транспортными средствами до полутора лет или арест до пятнадцати суток.