В Кыштыме женщина угодила под колёса иномарки

Автор: КР от Сегодня, 15:32 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 9 часов 40 минут женщина, находясь за рулём автомобиля «Шевроле Ланос», при повороте налево с улицы 2-й Дачной на Соймановский проспект, не справилась с управлением и сбила пешехода.

Женщина-пешеход шла по обочине и видела, что иномарка движется прямо на неё. Она пыталась отскочить, но всё же оказалась под колёсами, получив травмы голеней.

Как пояснила прибывшим на место ДТП водитель, её автомобиль занесло на скользкой дороге. Сама она не пострадала. В момент аварии была трезвой. Водительское удостоверение получила в 2011 году.