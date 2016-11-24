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ГИБДД Кыштыма выдала предписание администрации округа

Автор: КР от Сегодня, 10:24 Категория: ГИБДД информирует

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Инцидент со школьным автобусом произошёл вчера днём. Водитель, перевозивший 12 учеников и двух сопровождавших их взрослых из посёлка Северная Кузнечиха в четвёртую школу Кыштыма, не справился с управлением на скользкой дороге.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, мужчина, находившийся за рулём, имеет большой водительский стаж. На скользком спуске не спасли даже новые колёса. Все пассажиры автобуса были пристёгнуты, никто не пострадал. На уроки школьники всё-таки попали.

 

 

Сотрудники ГИБДД выдали предписание администрации Кыштымского городского округа как  владельцу дороги за её ненадлежащее содержание. И уже вчера этот участок трассы посыпали отсевом.

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о чем речь в городе не могут посыпать а здесь поселок.
 
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Какое символичное фото получилось: "Область, в которой хочется жить" - под откосом.
 
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