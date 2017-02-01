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В Кыштыме пьяный водитель общался с полицейскими через щель в окне. Но недолго

Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: ГИБДД информирует

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Таким образом 30-летний житель нашего города, по всей видимости, хотел скрыть от госавтоинспекторов свой перегар, но тем самым вызвал лишь подозрения. Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу в районе дома № 22в на улице Ленина. «Восьмёрку» полицейские остановили из-за неработающей фары.  

 

В конце концов, мужчина всё же вышел из автомобиля и признался, что накануне выпил пиво. Это подтвердил и алкотестер. Спутница нарушителя также по внешним признакам была под градусами.

 

С документами у нарушителя тоже оказалось не всё в порядке. Страховой полис был просрочен, за что ему выписали штраф в 500 рублей. За вождение в нетрезвом виде ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф в 30 тысяч рублей.  Кроме того, придётся раскошелиться и на вызволение автомобиля со штрафстоянки.

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