Недавно открывшаяся в Кыштыме штрафстоянка недолго оставалась пустующей

Автор: КР от Вчера, 11:23 Категория: ГИБДД информирует

Как уже сообщалось на сайте «КР», её открыли в микрорайоне Каолиновый 1 февраля. А в минувшие выходные там появились первые «новосёлы». Полицейские изъяли автомобили у трёх пьяных водителей.

В ночь с субботы на воскресенье на место для хранения транспортных средств доставили «Форд фокус». А его нетрезвого владельца, жителя Екатеринбурга, дорожные полицейские отправили отсыпаться в комнату для задержанных в административном порядке.

Спустя три часа по соседству с «Фордом» появился ВАЗ-21140. Кыштымского автовладельца задержали по той же причине, что и хозяина «немца».

А уже наутро к штрафникам присоседилась «Нива Шевроле». На ней под градусами по улице Репина ехал житель посёлка Большие Егусты.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, теперь всем троим водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет.