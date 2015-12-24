В Кыштыме из-за «шестёрки», которая не вписалась в поворот, в пешеходное ограждение у первой школы врезалась иномарка

Автор: КР от Вчера, 15:57 Категория: ГИБДД информирует

В минувшую субботу на крутом повороте у этой школы столкнулись ВАЗ-2106 и «Тойота». Житель Карабаша 1995 года рождения ехал по улице Некрасова со стороны «Энергосбыта» в сторону улицы Горелова. при повороте направо его автомобиль выкинуло на полосу встречного движения.

Как раз в тот момент в поворот на иномарке въезжал житель Кыштыма. Увидев, что на него летит «шестёрка», он вывернул руль вправо, и «японку» отбросило на пешеходное ограждение.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, на ВАЗ-2106 повреждено левое переднее крыло и бампер, на «Тойоте» – левые двери, передний бампер и крыло, фара справа.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, опасен для автолюбителей не только «слепым» поворотом, но и узостью дорожных полос. Госавтоинспекторы призывают снижать там скорость – зачастую неверный её выбор и становится причиной аварий.