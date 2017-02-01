В Кыштыме КАМАЗ из Челябинска столкнулся с учебным автомобилем

Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: ГИБДД информирует

Фура (на фото слева), по словам госавтоинспекторов,

к данному ДТП отношения не имеет

Это произошло в минувшую пятницу на пересечении улиц Челюскинцев и Ленина. ВАЗ-2114 уже стоял на перекрёстке, когда в него врезался КАМАЗ. Грузовик ехал по улице Челюскинцев со стороны колонии и не смог своевременно притормозить на спуске.

Водитель грузовика пытался избежать столкновения – вырулил вправо, в сторону пешеходного ограждения, но прицепом всё же стукнул легковой автомобиль. За рулём «четырнадцатой» модели находился курсант кыштымского учебно-курсового комбината – ученик первой школы. С ним в автомобиле находился и инструктор. Никто не пострадал.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, после ДТП у грузовой машины повредилось только сцепное устройство. Зато учебному автомобилю повезло меньше – мало того, что от удара вылетело заднее стекло, так ещё и вмятины остались на багажнике, правом крыле и номере. Разбиты и фары.