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» » В Кыштыме в микрорайоне Каолиновый начала свою работу новая штрафстоянка

В Кыштыме в микрорайоне Каолиновый начала свою работу новая штрафстоянка

Автор: КР от Вчера, 17:01 Категория: ГИБДД информирует

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Предыдущая стоянка для хранения изъятых сотрудниками ГИБДД автомобилей располагалась в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Из-за нарушений оно было закрыто в октябре прошлого года. С того момента транспортные средства кыштымских водителей дорожным полицейским приходилось отправлять в Карабаш и Касли.  

 

Как сообщил сайту «КР» начальник отдела ГИБДД Анатолий Панов, на работу госавтоинспекторов это никак не повлияло.  Но дискомфорт ощутили автовладельцы. Чтобы забрать свои автомобили, им приходилось тратить не только уйму времени на дорогу, но и значительные суммы.

 

Нужно было оплатить и услуги эвакуатора, доставившего задержанное авто до штрафстоянки в другом городе, и стоимость самого хранения. После появления в Кыштыме своей штрафстоянки траты, конечно, сократятся, но они в любом случае ощутимы для кошелька. Поэтому садиться за руль в нетрезвом виде, отказываться от медицинского освидетельствования, ездить без водительского удостоверения и оставлять машину там, где это запрещено, лучше не стоит.

 

Как сказал владелец новой, пока пустующей, штрафстоянки Андрей Кених, все транспортные средства, доставленные к ним, будут находиться под круглосуточной охраной. Также вся территория, площадь которой равна двум тысячам квадратных метров, просматривается камерами видеонаблюдения.

Комментарии:

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  • Регистрация: 11.05.2016
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Цитата: Антошка
Также вся территория, площадь которой равна двум квадратным километрам,

Вы уверены? Это огромная территория. Может все же 2000 кв. метров?

Спасибо за комментарий! Исправили.
 
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Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 11.06.2010
  • Статус: Пользователь offline
  • 308 комментариев
  • 0 публикаций
Также вся территория, площадь которой равна двум квадратным километрам,
Вы уверены? Это огромная территория. Может все же 2000 кв. метров?
 
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