В Кыштыме молодой человек получил новый срок, не выходя из изолятора

Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: ГИБДД информирует

Кыштымца по своим основаниям поместили в комнату для задержанных в административном порядке сотрудники уголовного розыска. По своей базе его пробили и госавтоинспекторы. Оказалось, что 25-летний житель нашего города – злостный нарушитель Правил дорожного движения. На его счету 28 нарушений, в том числе – управление транспортным средством в нетрезвом виде без водительского удостоверения, которого у него никогда и не было.

По информации инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, молодой человек накопил 15 неоплаченных штрафов на сумму почти в 170 тысяч рублей.

Срок на оплату пяти из них на 61 тысячу рублей уже истёк, поэтому в отношении молодого человека составили новые протоколы. Сегодня судья вынес решение об аресте на пять суток.