Подросток рассекал по дорогам Кыштыма на машине, которая зависла в воздухе

Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: ГИБДД информирует

Вчера на автодороге «Кыштым – Сайма» полицейские задержали за рулём ВАЗ-2109 подростка. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, 15-летний выпускник девятого класса коррекционной школы сейчас нигде не учится и проживает с бабушкой в посёлке Увильды. Он состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ещё будучи школьником, он умудрялся воровать охотничьи патроны у односельчан и продавал их своим одноклассникам. Кроме того, похищал радиаторы, слыл металлокрадом.

Возбудить административное дело в отношении несовершеннолетнего правонарушителя инспекторы ГИБДД не смогли. Материалы по данному факту направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних. Самого «водителя» доставили домой, а «девятку», на которой он рассекал, определили на стоянку у отдела полиции.

Каким образом машина появилась у подростка, полицейским ещё предстоит выяснить. Но уже известно, что транспортное средство зарегистрировано на жительницу города Снежинска. По её словам, ещё год назад она продала это авто озерчанину, который и забрал себе единственный экземпляр договора купли-продажи. Женщина была уверена, что покупатель самостоятельно поставит машину на учёт, но он этого не сделал. Теперь полицейским предстоит разобраться ещё и в этом вопросе. Де-юре ВАЗ-2109 принадлежит бывшей автовладелице, а де-факто никаких документов на машину у неё не осталось.

В этом году это первый случай обнаружения госавтоинспекторами несовершеннолетнего водителя. В январе прошлого года таких нарушителей было четверо, причём один из них, 14-летний кыштымец, сел за руль пьяным.