День рассеянных водителей – в Кыштыме по этой причине произошло сразу три ДТП

Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: ГИБДД информирует

Вчера около девяти часов утра житель Озёрска следовал на автомобиле «Богдан» по улице Челюскинцев в сторону колонии. Ехавший перед ним на «Киа Рио» кыштымец решил повернуть к зоомагазину. Но завершить манёвр он не успел – представитель украинского автопрома врезался в правый бок его «корейца». Оба водителя в момент аварии были трезвыми.

Аналогичное ДТП произошло и в 13 часов. Пенсионер на «Чери СУВ» притормозил, пропуская пешехода на «зебре» за зданием администрации Кыштымского городского округа на улице Фрунзе. Следовавший за ним челябинец на автофургоне «Исузу» вовремя не среагировал и въехал в паркетник.

Третье дорожное происшествие случилось у магазина «Двадцатый» на улице Карла Либкнехта. Одна автоледи на «Тойоте Королле» задним ходом выезжала со стоянки, вторая – на «Киа», наоборот, намеревалась припарковаться. Тут-то «японка» и «кореянка» и встретились. Их владелицы отделались лёгким испугом.