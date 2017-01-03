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Полицейские Кыштыма призывают пешеходов засветиться

Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: ГИБДД информирует

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С начала января на дорогах Кыштымского городского округа в ДТП пострадали два пешехода. Первый случай произошёл 5 января  в районе храма Рождества Христова. Водитель,  поворачивающий со стороны церкви на улицу Ленина на автомобиле ВАЗ-21099, сбил пенсионерку. Она  пересекала улицу Юлии Ичёвой. Мужчина сам отвёз пострадавшую в Кыштымскую центральную городскую больницу, где врачи диагностировали у неё перелом ноги.

 

После новогодних каникул, 10 января, на стоянке у ДК «Победа» под колёса «девятки» попала другая женщина. Уже стемнело, и молодой человек, не заметив её, резко сдал назад. С различными травмами пострадавшую госпитализировали в больницу.

 

По информации ГИБДД, самыми уязвимыми на дорогах остаются дети и старики. Несмотря на рекомендации госавтоинспекторов, пешеходы продолжают передвигаться по улицам города в тёмное время суток без светоотражающих элементов, а значит, зачастую становятся невидимыми для автолюбителей.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, до конца этой недели на всех автозаправочных станциях, в почтовых отделениях, торговых точках, в зданиях администрации Кыштымского городского округа и многофункционального центра появятся информационные листовки. В них полицейские призовут кыштымцев позаботиться о безопасности не только своих детей, но и родителей преклонного возраста. Также они напомнят, что Правила дорожного движения рекомендуют пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами в населённом пункте и обязывают – за его пределами.

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