В Кыштыме коммунальщик на грузовике помял газопровод

Автор: КР от Сегодня, 14:26 Категория: ГИБДД информирует

Вчера утром 63-летний водитель автомобиля ЗИЛ повредил газопровод на улице Северной в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Грузовик принадлежит Кыштымводоканалу. Работник этого предприятия как раз устранял аварию на водопроводе, случившуюся в том районе. Подъезжая к одному из домов на улице Северной, он не рассчитал высоту автомобиля, помял стойку газопровода, а также задел трубу, подающую газ в жилые дома.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском филиале акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск», всё обошлось без утечки газа и без аварийного отключения.

По информации инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, полицейские не составили протокол в отношении невнимательного пенсионера, потому что повреждённый газопровод не является дорожной инфраструктурой.