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В Кыштыме коммунальщик на грузовике помял газопровод

Автор: КР от Сегодня, 14:26 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера утром 63-летний водитель автомобиля ЗИЛ повредил газопровод на улице Северной в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Грузовик принадлежит Кыштымводоканалу. Работник этого предприятия как раз устранял аварию на водопроводе, случившуюся в том районе. Подъезжая к одному из домов на улице Северной, он не рассчитал высоту автомобиля, помял стойку газопровода, а также задел трубу, подающую газ в жилые дома.

 

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском филиале акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск», всё обошлось без утечки газа и без аварийного отключения.  

 

По информации инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, полицейские не составили протокол в отношении невнимательного пенсионера, потому что повреждённый газопровод не является дорожной инфраструктурой.  

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