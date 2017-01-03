Жительница Кыштыма скрылась с места ДТП из-за приступа удушья

Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ГИБДД разыскали скрывшуюся месяц назад с места совершения ДТП автоледи. Инцидент произошёл вечером 25 декабря на парковке у развлекательного комплекса «Октябрь» на улице Республики. Жительница нашего города после просмотра фильма в кинотеатре обнаружила вмятины и царапины на задней части своего автомобиля «Опель Мокка». Наследившего виновника аварии на месте происшествия на тот момент уже не было.

Как выяснилось позднее, «немца» «поцеловала» женщина, которая привезла на киносеанс сына. На своей «Хонде» она пыталась выехать со стоянки, но, сдавая назад, въехала в припаркованный «Опель». Водительница настолько перепугалась и разнервничалась, что у неё случился приступ астмы, а ингалятора с собой не оказалось. Ждать владельца пострадавшей машины она не могла, поэтому оставила записку со своими контактными данными и попросила сына передать её администратору «Октября». Приехав домой, она обо всём рассказала мужу.

В конце концов, владелица битого «Опеля» нашла свою обидчицу, но не стала сообщать о случившемся в полицию. Однако полюбовно договориться с ней о возмещении ущерба не удалось. За оставление места ДТП суд наказал женщину лишением водительских прав на минимальный срок – один год. Уже сутки она официально является пешеходом – своё удостоверение она сдала в ГИБДД вчера.