В Кыштыме маленькие пассажиры решили поиграть в прятки с полицейскими. Но их папу от штрафа это не спасло

Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня дорожные полицейские в ходе массового рейда в микрорайоне Нижнего Кыштыма выявили трёх нарушителей, перевозивших детей не по правилам.

Первый водитель привёз сына в детский сад. Мальчик сидел на заднем сиденье и был пристёгнут обычным поясным ремнём безопасности. Мужчина был уверен в своей правоте. Чтобы доказать обратное, инспекторам ДПС пришлось показать ему соответствующую статью в Правилах дорожного движения. В ней чёрным по белому написано, что детей до 12 лет можно перевозить в транспортном средстве только в автокресле или бустере.

Второй водитель вёз сразу двоих ребятишек. Когда сотрудники ГИБДД открыли задние двери, дети уже прятались за спинками передних сидений. Их папаша объяснил, что дети всегда играют таким образом. Удерживающих устройств для них в машине не оказалось.

Ещё один мужчина, казалось бы, выполнил все требования ПДД – и автокресло в автомобиль поставил, и ребёнка на него усадил. Забыл только о двух вещах – зафиксировать то самое кресло и пристегнуть маленького пассажира. Полицейским он сказал, что во всём виновата его спешка.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, всем трём автолюбителям выписаны штрафы по три тысячи рублей. На эти деньги можно было купить одно автокресло или три бустера.