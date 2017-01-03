Житель Кыштыма с удивительным упорством копит штрафы за нарушения ПДД

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в половине восьмого утра в районе дома № 2а на улице Карла Либкнехта сотрудники ДПС во время проведения рейда остановили давно знакомого нарушителя. За последние три недели он попался дорожным полицейским в четвёртый раз.

Причём 20-летний житель нашего города не только регулярно садится за руль без водительского удостоверения, которого у него никогда и не было, но ещё и не оплачивает штрафы, выписанные ему за эти нарушения. Так, неделю назад он на три дня оказался в комнате для задержанных в административном порядке за игнорирование штрафа, который ему выписали ещё в октябре прошлого года. По закону, арест неплательщику грозит только в том случае, если он попадётся сотрудникам ГИБДД после двух месяцев с момента оформления штрафа.

За сегодняшнюю езду без прав на водителя «семёрки» оформили очередной протокол и отпустили. Двухмесячный срок оплаты предыдущих штрафов ещё не истёк, поэтому задержать молодого человека полицейские не имели права. В ближайшее время суд определит сумму штрафа для злостного нарушителя.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, за шесть лет у кыштымца накопилось 13 штрафов, в том числе и за нарушение Правил дорожного движения в роли пешехода. Ни один из штрафов, общая сумма которых составляет почти 32 тысячи рублей, не оплачен. Материалы направлены судебным приставам, и теперь уже они будут заниматься их взысканием.