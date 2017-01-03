В Кыштыме автовладелица «припечаталась» к перилам подъезда и теперь ей же грозит административный штраф

Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: ГИБДД информирует

Вчера жительница дома № 121 на улице Карла Либкнехта при развороте на своём «Хёндае» въехала в перила возле одного из подъездов соседнего дома. После этого автовладелица 1985 года рождения вызвала госавтоинспекторов. Но перед этим отъехала в сторону.

– По правилам, она не должна была убирать машину с места происшествия, – поясняет сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – На неё был составлен административный протокол. Женщине придётся заплатить тысячу рублей штрафа.

Вчера же дорожные полицейские остановили жителя нашего города 1985 года рождения. Молодой человек ехал на «четырнадцатой» без ближнего света. Когда его «пробили» по базе данных, оказалось, что за водителем тянутся два неоплаченных штрафа по линии ГИБДД на общую сумму в 1300 рублей. Должника поместили в комнату для задержанных в административном порядке. Безработному мужчине грозит до 50 часов обязательных работ, либо 15 суток ареста, либо увеличение суммы штрафов в два раза.