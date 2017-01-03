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В Кыштыме лишена прав женщина, сбившая старушку

Автор: КР от Вчера, 12:21 Категория: ГИБДД информирует

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Полтора года не имеет права садиться за руль женщина-водитель, которая 18 августа 2016 года, управляя автомобилем «Джилли кросс», при движении назад сбила  на улице Свердлова старушку 1937 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с травмами средней степени тяжести.

 

Кыштымский городской суд  назначил виновнице дорожно-транспортного происшествия минимальный срок лишения прав, предусмотренный за совершённое ей правонарушение. В соответствии с российским законодательством,  нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, наказывается  наложением административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

 

Женщина не согласилась с решением первой судебной инстанции и обжаловала его. Её защитник настаивал на том, что Кыштымский городской суд не учёл смягчающие обстоятельства и просил заменить лишение прав на денежный штраф. Челябинский областной суд не нашёл оснований для пересмотра вердикта и оставил его в силе.

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