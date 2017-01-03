В Кыштыме сразу два виновника ДТП скрылись с мест происшествия

Автор: КР от Вчера, 10:32 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в десять часов утра жительница пятиэтажки на улице Горелова спустилась на стоянку и обнаружила, что её «Хёндай Гетц» повреждён. В левые дверь и крыло автомобиля явно кто-то врезался. На парковке машина без присмотра находилась с 18 часов 11 января.

Вчера же кыштымец 1993 года рождения в 8 часов 40 минут подъехал к центральному рынку. Там он пробыл меньше часа, а когда вернулся к своей «Ладе Ларгус», неприятно удивился – кто-то «поцеловал» его автомобиль и скрылся, оставив повреждёнными задний бампер и заднюю левую фару.

К расстроенному водителю подошла женщина, ставшая очевидцем ДТП. Она запомнила не только марку автомобиля, который въехал в «Ладу» – это были «Жигули», но и его регистрационный номер. Кроме того, она заверила, что узнает мужчину, находившегося за рулём.

Свидетельница уже опрошена инспекторами ГИБДД. Сегодня полицейские изучат и записи с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие момент столкновения.

Все, кто владеет информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях, просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 02, 8 (35151) 4-46-61, или в отдел ГИБДД – 8 (35151) 4-46-31.