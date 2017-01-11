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Жители Кыштыма могут оформить ДТП без сотрудников дорожной полиции

Автор: КР от 11-01-2017, 16:29 Категория: ГИБДД информирует

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Госавтоинспекция напоминает, что практически все мелкие аварии водители могут оформить без вызова инспекторов ГИБДД. Если в ДТП   участвовало только два транспортных средства и нет пострадавших, достаточно сфотографировать повреждения, полученные транспортными средствами, и заполнить пункты «Извещения о ДТП», которое выдаётся вместе с полисом ОСАГО.

 

Каждый участник обязан передать часть своего бланка в свою страховую компанию в течение пяти рабочих дней. Потерпевший водитель прикладывает к извещению также заявление о прямом возмещении убытков.

 

По требованию страховщиков участники ДТП должны в течение пяти рабочих представить свои автомобили для осмотра и экспертизы. Поэтому водители не должны отдавать свои автомобили в ремонт, пока не истекут 15 календарных дней (исключая нерабочие праздничные дни) со дня аварии.

 

Максимальная выплата в рамках «Европротокола» составит 50 тысяч рублей. На территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области эта сумма в восемь раз больше – 400 тысяч рублей.

 

Срок урегулирования страховых случаев – 20 дней. Если у потерпевшего есть претензии к работе страховой компании, прежде чем идти в суд, он должен попробовать договориться с ней в досудебном порядке. На это отводится пять дополнительных дней.

 

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  • Аня

  • 11 января 2017 16:36
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Ничего себе какой лабиринт
 
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