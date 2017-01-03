В Кыштыме вчера вечером водитель большегруза не вписался в проезд под мостом

Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: ГИБДД информирует

Инцидент произошёл в седьмом часу вечера. Житель Екатеринбурга 1976 года рождения, управляя грузовым рефрижератором, ехал по улице Нижне-Кыштымской в направлении улицы Возмездия. Под железнодорожным мостом его многотонная машина, превышающая высоту в три с половиной метра, не вписалась в проезд.

– В результате ДТП транспортом оказался повреждён дорожный знак, –сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – И вообще, движение большегрузов по этой дороге запрещено, о чём водитель, по его признанию, знал.

В результате на екатеринбуржца было составлено аж три административных протокола – за повреждение дорожного знака, за нарушение запрета движения грузовых транспортных средств и, собственно, за проезд по автодороге, не предназначенной для крупногабарита. В общей сложности мужчина оштрафован на шесть тысяч рублей.