В Кыштыме становится всё больше «светлячков»

Автор: КР от Сегодня, 16:42 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня ученики восьмой и одиннадцатой школ вручили пешеходам, в том числе и пожилым, водителям и пассажирам легковых авто изготовленные на уроках труда фликеры, или световозвращающие элементы.

Светящиеся подарки в виде бабочек, цветов, белых мишек и смайликов они вручали на территории микрорайона Каолиновый. Благодаря этим сувенирам более 30 кыштымцев станут заметными на дороге в тёмное время суток.

Завтра в час-пик в центре города ученики остальных школ Кыштымского городского округа отметят своими скромными, но такими нужными подарками ещё около ста пешеходов.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, несмотря на информированность населения о пользе световозвращателей, их применение в нашем городе пока не стало массовым. Так, по результатам рейда в десятой школе из 15 учащихся лишь один использует фликер, во второй средней из десяти школьников – пятеро, в начальной «светились» двое из семи детей. В чётвёртой школе все ученики имели яркие элементы на одежде или рюкзаках, в тринадцатой из 21 ребёнка только шестеро «светятся» в темноте.