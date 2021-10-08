Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме задержана водитель, насмерть сбившая пешехода

Сегодня, 20:00 Категория: ГИБДД информирует
177
0

В ночное время, 10 октября, на улице Карла Либкнехта неустановленный водитель совершил наезд на пешехода 1984 года рождения. Мужчина шёл по краю проезжей части по ходу движения. С места ДТП водитель скрылся. 
 
В ходе комплекса мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Кыштымский» установили и задержали женщину 1995 года рождения, которая в роковую ночь находилась за рулём автомобиля. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым водитель ДТП смерть ГИБДД

Похожие публикации:

В Кыштыме ВАЗ столкнулся с велосипедистом

В Кыштыме пенсионерка угодила под колёса автомобиля

В Кыштыме в ДТП на пешеходном переходе пострадал ребёнок

В Кыштыме суд вынес приговор водителю, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Смерть прилетела на колёсах

Комментарии:

Добавить