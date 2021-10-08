В Кыштыме задержана водитель, насмерть сбившая пешехода

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В ночное время, 10 октября, на улице Карла Либкнехта неустановленный водитель совершил наезд на пешехода 1984 года рождения. Мужчина шёл по краю проезжей части по ходу движения. С места ДТП водитель скрылся.



В ходе комплекса мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Кыштымский» установили и задержали женщину 1995 года рождения, которая в роковую ночь находилась за рулём автомобиля.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».