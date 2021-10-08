Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштымском округе УАЗ Патриот столкнулся с КАМАЗом

Сегодня, 10:55 Категория: ГИБДД информирует
765
0

В минувшую субботу днём на 21-м километре автодороги Карабаш-Черемшанка-Б.Озеро-Косой мост водитель 1968 года рождения, житель Челябинска, управляя «УАЗ Патриот», при совершении обгона допустил занос автомобиля. В результате произошло столкновение с встречным автомобилем КАМАЗ с полуприцепом, под управлением водителя 1977 года рождения, жителя города Кыштыма.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в результате ДТП женщина-пассажир УАЗа 1970 года рождения получила травмы. Медицинская помощь оказана ей на месте происшествия, водители не пострадали.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ДТП УАЗ Патриот КАМАЗ травмы ГИБДД Косой мост

Похожие публикации:

В Кыштыме произошло ДТП с участием трёх машин

Недалеко от Кыштыма автовладелица вылетела на «встречку» и едва не угробила и себя, и пассажира

Стали известны подробности смертельного ДТП в Кыштыме

В Кыштымском округе произошло ДТП с участием рейсового автобуса

Смертельно опасные обгоны

Комментарии:

Добавить