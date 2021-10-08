В Кыштымском округе УАЗ Патриот столкнулся с КАМАЗом

Сегодня, 10:55 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшую субботу днём на 21-м километре автодороги Карабаш-Черемшанка-Б.Озеро-Косой мост водитель 1968 года рождения, житель Челябинска, управляя «УАЗ Патриот», при совершении обгона допустил занос автомобиля. В результате произошло столкновение с встречным автомобилем КАМАЗ с полуприцепом, под управлением водителя 1977 года рождения, жителя города Кыштыма.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в результате ДТП женщина-пассажир УАЗа 1970 года рождения получила травмы. Медицинская помощь оказана ей на месте происшествия, водители не пострадали.