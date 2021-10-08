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ГИБДД Кыштыма ищет очевидцев ночного ДТП, в котором погиб пешеход

Вчера, 14:33 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня около трёх часов ночи у дома №125 по улице Карла Либкнехта неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. 

 

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. 

 

По данному факту проводится проверка. 

 

В целях установления виновников ДТП ГИБДД Кыштыма просит очевидцев аварии сообщить имеющуюся информацию в Госавтоинспекцию города Кыштыма по адресу ул. К. Либкнехта, 166, или по телефону 8(35151) 4-46-42, либо обратиться в дежурную часть по адресу: ул. Кр. Звезды, 97 или по телефонам 02, 102, 4-46-61. 

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Теги: Кыштым ГИБДД ДТП смерть поиск

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