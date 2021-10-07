ГИБДД Кыштыма ищет очевидцев ДТП, виновники которых скрылись с мест аварий

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В период с 20 часов 26 сентября до 07:45 27 сентября неустановленный водитель допустил наезд на автомобиль «Фольксваген», припаркованный на автостоянке около дома №33 по улице Горелова, после чего оставил место ДТП. В результате аварии автомобиль получил механические повреждения, люди не пострадали.

29 сентября неустановленный водитель в промежутке времени с 07:10 часов до 16:45 часов допустил наезд на «Ладу Веста» у дома №48 по улице Ленина. Виновник ДТП с места также скрылся. В результате аварии отечественная легковушка получила механические повреждения.

30 сентября в период времени с 19:20 по 19:50 по улице Энгельса, 3 неустановленный водитель повредил ворота на территории Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области. Неизвестный скрылся с места ДТП.

Второго октября в районе 13 часов неизвестный, управляя транспортным средством, у дома №214 по улице Карла Либкнехта допустил обрыв проводов ЛЭП, после чего оставил место ДТП.

В целях установления виновников ДТП сотрудники ОГИБДД просят очевидцев аварий обратиться в Госавтоинспекцию по телефону 8(35151) 4-46-42.