В Кыштыме маршрутка с пассажирами попала в ДТП

Сегодня, 10:12 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера утром водитель маршрутного такси 1958 года рождения, приближаясь к остановке на улице Пеньковка, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с дороги и врезался в газовую опору.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось двое пассажиров.

Как сообщила сайту “КР” инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.