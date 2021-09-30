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В Кыштыме маршрутка с пассажирами попала в ДТП

Сегодня, 10:12 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера утром водитель маршрутного такси 1958 года рождения, приближаясь к остановке на улице Пеньковка, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с дороги и врезался в газовую опору. 

 

В момент ДТП в салоне автобуса находилось двое пассажиров.  

 

Как сообщила сайту “КР” инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Пассажиры за медицинской помощью не обращались. 

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Теги: Кыштым ДТП маршрутка ГИБДД пассажиры

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