Водителей «шумных» автомобилей будут штрафовать

Сегодня, 10:20 Категория: ГИБДД информирует

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Отныне любителей громкой музыки в автомобилях будут привлекать к административной ответственности и прекращать регистрацию их транспортных средств. Водители «шумных» автомобилей, оборудованных мощными акустическими системами или прямоточными глушителями, доставляют большое неудобство жителям городов, особенно в ночное время.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: любая доработка акустики или штатной мультимедиа системы, а тем более вмешательство в электрическую сеть автомобиля незаконно. За подобное внесение изменений в конструкцию транспортного средства предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи – штраф в размере 500 рублей. Кроме того, законодательство запрещает постановку на учёт автомобиля в том случае, если его конструкция не соответствует безопасности дорожного движения, а в случае обнаружения у зарегистрированного автомобиля такого нарушения, его государственный учёт должен быть прекращён (статья 18 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств…»). Одновременно автовладельцу такого транспортного средства выдаётся требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения, в случае неисполнения которого гражданин привлекается судом к ответственности в виде штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо аресту до 15 суток, либо обязательным работам от 40 до 120 часов.

Материалы по совершенному правонарушению направляются в регистрационное подразделение ГИБДД и государственный учет транспортного средства прекращается, государственные регистрационные знаки и регистрационные документы признаются недействительными и вносятся в соответствующие учеты утраченной специальной продукции. Возобновление учета транспортного средства осуществляется после устранения причин, явившихся основанием для прекращения регистрации.