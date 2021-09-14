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В Кыштыме стартует Неделя безопасности дорожного движения

Вчера, 14:50 Категория: ГИБДД информирует
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Она посвящена вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Неделя безопасности пройдёт на территории Кыштымского городского округа с 20 по 24 сентября.

 

В эти дни сотрудники ГИБДД посетят образовательные организации, где вместе с педагогами проведут беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах. На родительских собраниях автоинспекторы расскажут о правилах перевозки детей в салоне транспортных средств и о правилах применения световозвращающих элементов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками вело- и мототранспорта и правилам использования современных средств передвижения – гироскутеров, сигвеев, моноколёс.

 

В школах и детских садах пройдут тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования, флешмобы и другие мероприятия по безопасности дорожного движения.

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Теги: Кыштым ГИБДД Неделя безопасности ПДД дети школы

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