Полиция Кыштыма привлекла к ответственности женщину, которая позволила ребёнку вылезти по пояс из движущегося автомобиля

Вчера, 15:57 Категория: ГИБДД информирует

721

0

В середине августа шума в соцсетях нашего города наделал пост очевидца, который выложил видео о том, как женщина-водитель перевозит на переднем сидении иномарки маленького ребёнка. Мало того, что несовершеннолетний пассажир, судя по кадрам, не был зафиксирован в специальном удерживающем устройстве, он ещё и по пояс вылез из окна движущегося автомобиля.

По данному факту сотрудниками ГИБДД Кыштыма была проведена проверка. Автоледи привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Теперь ей придётся заплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.