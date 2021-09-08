Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Полиция Кыштыма привлекла к ответственности женщину, которая позволила ребёнку вылезти по пояс из движущегося автомобиля

Вчера, 15:57 Категория: ГИБДД информирует
721
0

В середине августа шума в соцсетях нашего города наделал пост очевидца, который выложил видео о том, как женщина-водитель перевозит на переднем сидении иномарки маленького ребёнка. Мало того, что несовершеннолетний пассажир, судя по кадрам, не был зафиксирован в специальном удерживающем устройстве, он ещё и по пояс вылез из окна движущегося автомобиля.

 

По данному факту сотрудниками ГИБДД Кыштыма была проведена проверка. Автоледи привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Теперь ей придётся заплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым полиция перевозка детей штраф

Похожие публикации:

В Кыштыме водитель поплатился штрафом за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров

Автоледи, наделавшая в Кыштыме много шума из-за нарушения правил перевозки детей, раньше служила в правоохранительных органах

Прокатила с ветерком: в Кыштыме автоледи позволила ребёнку по пояс высунуться в окно иномарки во время движения

В Кыштыме сотрудники ГИБДД проверили соблюдение правил перевозки детей

Жительницу Кыштыма оштрафовали за то, что она везла малолетнего сына на переднем сидении автомобиля

Комментарии:

Добавить