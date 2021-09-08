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В окрестностях Кыштыма лось спровоцировал ДТП

Вчера, 15:27 Категория: ГИБДД информирует
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ГИБДД Кыштыма ищет свидетелей и очевидцев ДТП, в результате которого на 66-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым погиб лось.

 

Авария произошла 5 сентября в восьмом часу вечера. Как сообщили сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, неустановленный водитель, передвигаясь на автобусе из Свердловской области, совершил наезд на лося. После этого водитель скрылся с места ДТП.

 

Сотрудниками кыштымской полиции устанавливается личность водителя автобуса и причинённый в ходе ДТП материальный ущерб.

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Теги: Кыштым лось ДТП Свердловская область ГИБДД

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