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В Кыштыме водитель поплатился штрафом за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров

Сегодня, 10:13 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера в Кыштымском городском округе в рамках профилактической акции «Летние каникулы» сотрудники ГИБДД проверили соблюдение водителями правил перевозки детей.

 

Рейд проводился на загородных автодорогах и на въездах в населённые пункты. За время мероприятия было проверено более 60 транспортных средств. За два часа выявлен один факт нарушения правил перевозки детей в автотранспорте. Водитель привлечён к административной ответственности, ему придётся заплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.

 

В этом году на территории Кыштымского городского округа выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей 66 водителей. Зарегистрировано три ДТП с участием детей, в котором ранены три несовершеннолетних пассажира.

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Теги: Кыштым ГИБДД перевозка детей штраф ПДД ДТП

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