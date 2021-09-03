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ГИБДД Кыштыма завтра проверит соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров

Вчера, 13:02 Категория: ГИБДД информирует
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд на загородных автодорогах и на въездах в населённые пункты.

 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в рамках второго этапа профилактической акции «Летние каникулы», 8 сентября сотрудниками ГИБДД Кыштыма запланировано профилактическое мероприятие по контролю за перевозкой детей на загородных автодорогах, а также на въездах в населённые пункты.

 

Рейд будет включать проведение проверок группами нарядов ДПС ГИБДД водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также проведение профилактической работы с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств.

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Теги: Кыштым ГИБДД рейд перевозка детей

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