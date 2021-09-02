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Сотрудники ГИБДД Кыштыма напомнили водителям правила перевозки маленьких пассажиров

Сегодня, 12:53 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня утром инспекторы ГИБДД совместно с учредителем Центра продвижения безопасного поведения участников дорожного движения Евгением Николайчуком провели разъяснительную работу с водителями транспортных средств о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство и какие из них наиболее безопасные. Водителям также вручены памятки «Как выбрать правильно детское удерживающее устройство». 

 

За период проведения профилактического мероприятия выявлено четыре факта нарушения правил перевозки несовершеннолетних. За это предусмотрен штраф в три тысячи рублей.  

 

ГИБДД напоминает: перевозка детей младше семи лет допускается только в детских удерживающих системах (устройствах). Перевозка детей в возрасте с 7 до 11 лет (включительно) на заднем сиденье легкового автомобиля и в кабине грузового автомобиля разрешается с использованием детских удерживающих устройств (систем) или с использованием ремней безопасности. Перевозка несовершеннолетних в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля осуществляется только с использованием детских удерживающих устройств (систем). 

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Теги: Кыштым ГИБДД перевозка детей

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