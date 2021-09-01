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Кыштымский подросток за рулём «Мицубиси» спровоцировал ДТП

Сегодня, 16:30 Категория: ГИБДД информирует
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28 августа в утреннее время на автодороге Аргаяш- Кузнецкое- Кыштым 16-летний подросток, житель Кыштыма, управляя автомобилем «Мицубиси», не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан» под управлением водителя 1990 года рождения. В результате иномарки столкнулись.

 

В ДТП никто не пострадал.

 

Днём ранее, 27 августа, несовершеннолетний 2004 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, передвигался на мотоцикле по улице Пушкина. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД.

 

Оба подростка привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

 

ГИБДД напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижению им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом транспортное средство задерживается на специализированную стоянку.

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Теги: Кыштым ГИБДД подросток мицубиси ответственность штраф

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