В Кыштыме грузовик протаранил центральную клумбу

Вчера, 18:28 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня, 26 августа, в 11:35 в центре Кыштыма грузовой автомобиль марки МАЗ с белой кабиной и синим полуприцепом совершил наезд на центральную клумбу, повредив её.



Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.



В целях установления виновника ДТП сотрудники ОГИБДД просят очевидцев аварии обратиться в Госавтоинспекцию Кыштыма.

Если вы владеете какой-либо информацией о данном происшествии, сообщите в дежурную часть полиции по телефону 8(35151) 4-46-42.