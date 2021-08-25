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В Кыштыме грузовик протаранил центральную клумбу

Вчера, 18:28 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня, 26 августа, в 11:35 в центре Кыштыма грузовой автомобиль марки МАЗ с белой кабиной и синим полуприцепом совершил наезд на центральную клумбу, повредив её. 
 
Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. 
 
В целях установления виновника ДТП сотрудники ОГИБДД просят очевидцев аварии обратиться в Госавтоинспекцию Кыштыма.  

 

Если вы владеете какой-либо информацией о данном происшествии, сообщите в дежурную часть полиции по телефону 8(35151) 4-46-42. 

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Теги: Кыштым грузовик клумба ДТП ГИБДД

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