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ГИБДД Кыштыма предупреждает родителей подростков об административной ответственности за передачу транспортных средств несовершеннолетним

Сегодня, 19:24 Категория: ГИБДД информирует
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В минувшую субботу вечером сотрудниками ДПС при осуществлении надзора за дорожным движением у дома №53 по улице Спартака был остановлен мотоцикл, за рулём которого находился житель Кыштыма 2007 года рождения. Подросток пояснил госавтоинспекторам, что без ведома взрослых взял ключи от “железного коня”, чтобы покататься с друзьями. 

 

ГИБДД Кыштыма призывает родителей исключить доступ подростков, не имеющих водительских прав, к управлению транспортными средствами. 

 

В случаях выявления фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними, не достигшими разрешённого к управлению возраста и не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории - к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, будут привлечены родители. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере тридцати тысяч рублей.

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Теги: Кыштым ГИБДД штраф подростки родители

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